Yaz Okulu kapsamında öğrencilerin hem manevi hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak çeşitli etkinliklerin yer alacağını belirten Öztürk, “Kur’an-ı Kerim eğitimi, değerler eğitimi, sportif faaliyetler, sosyal etkinlikler, çeşitli oyunlar ve birçok eğitici program öğrencilerimizle buluşacak. Amacımız; milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli ve donanımlı bir neslin yetişmesine katkı sunmaktır” dedi.



Yaz tatilinin çocuklar için sadece dinlenme değil, aynı zamanda kendilerini geliştirme fırsatı olduğunu ifade eden Öztürk, hazırlanan programın öğrencilerin hem eğlenmesini hem de yeni bilgiler edinmesini sağlayacağını vurguladı.

Tüm velilere çağrıda bulunan İlhan Öztürk, “Çocuklarımızı güvenli, eğitici ve keyifli bir ortamda ağırlayacağız. Yaz tatilini dolu dolu geçirmek isteyen tüm öğrencilerimizi TÜGVA İnegöl Yaz Okulu’na kayıt yaptırmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.



TÜGVA İnegöl tarafından düzenlenecek Yaz Okulu programına ilişkin kayıt işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Kayıt için 0551 372 1656 numarası ile iletişim kurulabileceği ifade edildi.