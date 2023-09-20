Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Bursa Gastronomi Festivali, sona erdi. Festival kapsamında, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliklerle Bursa'nın yöresel lezzetleri Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıldı. Abdal Meydanı, Tarihi Kayhan Çarşısı ve Koza Han gibi Bursa'nın önemli gastronomi noktalarında gerçekleşen etkinlikler büyük ilgi gördü.

BTSO, Bursa'nın gastronomi alanında marka bir kent haline gelmesi hedefi doğrultusunda çabalarını sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Yeşil Bursa Yeşil Gastronomi" temasıyla ikinci kez düzenlenen Bursa Gastronomi Festivali'ne katkı sağlayan BTSO, Bursa'nın geleneksel ve yerel lezzetlerini kent tarihine uygun mekanlarda tanıtarak bu alandaki çalışmalara destek verdi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, yeni lezzetlerin turistik seyahatlerin temel motivasyonlarından biri haline geldiğini ve Bursa'nın bu alanda büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Bursa'nın gastronomi turizmindeki payını artırmak amacıyla festivalin büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, tarihi çarşılardaki işletmelere canlılık getirme hedefini taşıdıklarını ifade etti.

BTSO Meclis Divan Katibi Gülçin Güleç, Bursa'nın zengin mutfak mirasının tanıtılmasının önemine dikkat çekti. Bursa Gastronomi Festivali'nin bu misyonu üstlendiğini ve geleneksel hale gelmesi için desteklerinin süreceğini belirtti.

BTSO Hizmet Ticaret Konseyi Başkanı Turgay Güler, Bursa'nın tarihten doğaya kadar birçok alanda büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak festivalin kentin zenginliklerini tanıtmak açısından önemine işaret etti.

BTSO Mutfak Akademi'nin de festivale katıldığını belirten BTSO Meclis Üyesi Irmak Aslan, bu etkinliğin Bursa'nın coğrafi işaretli lezzetlerini tanıtma açısından faydalı olduğunu ifade etti.

Bursa'nın simge lezzetlerinden "pideli köfte"nin merkezi olan Tarihi Kayhan Çarşısı'ndaki bir işletme sahibi Ersin Kalın, festivalin bu yıl daha heyecan verici ve katılımcı olduğunu söyledi.

Abdal Meydanı'ndaki lezzet duraklarından Tarihi Taş Fırın'ın işletmecisi Enes Kavan, Bursa'da gastronomi turizminin canlandığını ve festivalin Bursa'nın her sokağına gastronomiyi yayma konusunda büyük bir adım olduğunu ifade etti.

Festivali ziyaret eden influencer ve yazarlar, Bursa'nın gastronomi ve kültürünü tanıtmak için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak etkinliği olumlu bir şekilde değerlendirdi.

Gastronomi turizminin giderek önem kazandığı bu dönemde Bursa'nın bu alandaki potansiyelini tanıtmak için yapılan festival, kentteki yerel lezzetlerin ve kültürün tanıtılmasına büyük katkı sağladı.