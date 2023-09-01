Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı “Düzenlemeye göre kira ilişkisi, taşınır ve taşınmazların paylaştırılması, Kat Mülkiyeti Kanunu, ortaklığın giderilmesi ve komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, 1 Eylül itibarıyla dava açılmadan önce, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirildi” dedi.

Kira anlaşmazlıklarında mahkemeden önde arabuluculuk zorunluluğu bugün itibariyle resmen başladı. Ev sahibi-kiracı uyuşmazlıkları mahkemeden önce arabuluculuk faaliyetiyle giderilecek. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Düzenlemeye göre kira ilişkisi, taşınır ve taşınmazların paylaştırılması, Kat Mülkiyeti Kanunu, ortaklığın giderilmesi ve komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, 1 Eylül 2023 itibarıyla dava açılmadan önce, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirildi” ifadelerini kullandı.

“Açılmış davaları kapsamıyor”

İlgili düzenlemenin 1 Eylül 2023 itibarı ile yürürlüğe girdiğini ve bu tarih öncesinde açılmış olan davalarda uygulanmayacağını ifade eden Özelmacıklı, “Açılmış tüm davalar mevcut mahkemelerinde devam edecek. 1 Eylül 2023 ve sonrası itibarıyla açılacak olan, yasal düzenleme içeriğinde belirtilen tüm davalarda arabuluculuk zorunlu olacak. Arabuluculuk sürecinde taraflar anlaşma sağlayamazsa mahkemeye başvurarak dava açabilecekler” açıklamasında bulundu.

“Arabulucu karar veren kişi değildir”

Arabulucunun karar veren kişi olmadığının altını çizen Özelmacıklı, “Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Arabulucu tarafları bir araya getiren, aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir” şeklinde konuştu.

“Başvuru sonrasında arabulucu atanacak”

Özelmacıklı, “Başvurular adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına yapılabilecek. Arabuluculuk bürosu olmayan yerlerde arabuluculuk bürosu sıfatıyla görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğü tarafından işlemler gerçekleştirilebilecek. Arabulucu ise, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarındaki görevli personel tarafından, sicile kayıtlı arabulucular listesinden atanacak. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları halinde bu arabulucunun da görevlendirilmesi mümkün” dedi.

“Arabuluculuğa başvuru ücretsiz”

Arabuluculuk bürosuna başvuruda herhangi bir ücret alınmadığını da belirten Özelmacıklı, “Taraflar arabuluculuk görüşmelerinde anlaşamazlarsa 2 saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor. Anlaşma durumunda ise ücret, aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde ödeniyor. İlk toplantıya mazeretsiz bir şekilde katılmayan taraf dava açıldığı taktirde, bu taraf dava sonucunda kısmen ya da tamamen haklı çıksa dahi yargılama giderlerinin tamamından sorumlu tutuluyor” diye konuştu.

“Anlaşma oranı yüzde 50 üstünde olur”

Arabuluculuk şartı ile gayrimenkul konusundaki uyuşmazlıklarında yüzde 50’ye yakın bir oranda anlaşma sağlanabileceğini ifade eden Özelmacıklı, “Ayrıca kira anlaşmazlıklarında Adalet Bakanımızın yaptığı açıklamalar da ifade ettiği şekilde, iki tarafın da anlaşması halinde yüzde 25 sınırının aşılabilecek. Bu durumda özellikle kira artışlarında bazı çözümler gerçekleşebilir. 1 ay içinde uzlaşma sağlanırsa mahkemeye de gidilmeyecek” diye konuştu.