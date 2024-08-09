Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı semtlerinden biri olan Gazcılar otopark sorunu ile boğuşmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - BBURBAK’a bağlı yol kenarı otoparkların ücretsiz hale gelmesinin ardından Gazcılar Caddesi’nde park sorunu artmaya başladı. Cadde esnafı, sürücülerin araçlarını park edip günlerce kaldırmadıklarını kaydediyor.

Çoğu zaman dükkanlarına mal indirmek için bile araç park edecek yer bulamadıklarını söyleyen esnaflar, mallarını uzun süre taşımak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Esnaf ayrıca, çift yön olan Gazcılar Caddesi’ndeki trafik yükünün azalması için yolun tek yöne çevrilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Öte yandan caddeden aşağı inen ve yukarı çıkan ara sokaklar da Gazcılar Caddesi ile aynı kaderi yaşıyor. Araçlarını park etmek isteyen sürücüler, dakikalarca park yeri aradıklarını ifade ediyor.

Çevre sakinleri, bölgedeki otopark sorununun bir an önce çözülmesini, bölgeye büyük bir otopark yapılmasını talep ediyor.