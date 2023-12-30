Gerçek Gündem internet sitesi editörü Furkan Karabay, Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davayı ve bir savcıyla ilgili suçlamaları haberleştirmişti. Gizli olmayan duruşmanın tutanaklarını haberleştiren Karabay'a "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" ve "İftira" suçlamaları yöneltildi.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Furkan Karabay tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karabay'ın tutuklanmasına "Basın özgürlüğü adına utanç verici" diye tepki gösterdi.