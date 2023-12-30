Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan bir işletme alev topuna döndü.

Doğu Karadeniz Caddesi üzeri sahil kısmında bulunan bir işletmede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, işletme kullanılamaz hale geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.