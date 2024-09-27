14 Mayıs'ı 10 ay önceden tahmin eden gazeteci İsmail Küçükkaya, erken seçim tarihini duyurdu.

Yerel seçimlerde ikinci parti konumuna gerileyen AK Parti, birçok önemli büyükşehir belediyesini kaybederken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye'nin birinci partisi olarak öne çıktı. Ekonomik krizin etkileriyle birlikte baskıların artmasıyla, CHP erken seçim talebini daha güçlü bir şekilde gündeme getirmeye başladı.

Siyasette erken seçim tartışmaları devam ederken, Halk TV'de yapılan bir programda gazeteci İsmail Küçükkaya dikkat çekici bir tahminde bulundu. "Yeni Bir Sabah" programında, Küçükkaya erken seçim tarihini duyurdu.

"Yazın bir kenara" diyen Küçükkaya, edindiği bilgilere dayanarak 2026 sonbaharında bir erken seçim hazırlığı yapıldığını öne sürdü. Küçükkaya,Eğer edindiğim izlenim doğruysa—ki 14 Mayıs seçimiyle ilgili de doğru bilgiler paylaşmıştık—Ankara'da her iki taraf da 2026 sonbaharına yönelik bir seçim hazırlığı içinde. Evet, erken seçim kararı alınacak ve böylece Cumhurbaşkanı adayı olabilecek. Özgür Özel, CHP tarafından desteklenecek." şeklinde konuştu.