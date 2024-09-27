14 Mayıs'ı 10 ay önceden tahmin eden gazeteci İsmail Küçükkaya, erken seçim tarihini duyurdu.
Yerel seçimlerde ikinci parti konumuna gerileyen AK Parti, birçok önemli büyükşehir belediyesini kaybederken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye'nin birinci partisi olarak öne çıktı. Ekonomik krizin etkileriyle birlikte baskıların artmasıyla, CHP erken seçim talebini daha güçlü bir şekilde gündeme getirmeye başladı.
Siyasette erken seçim tartışmaları devam ederken, Halk TV'de yapılan bir programda gazeteci İsmail Küçükkaya dikkat çekici bir tahminde bulundu. "Yeni Bir Sabah" programında, Küçükkaya erken seçim tarihini duyurdu.
"Yazın bir kenara" diyen Küçükkaya, edindiği bilgilere dayanarak 2026 sonbaharında bir erken seçim hazırlığı yapıldığını öne sürdü. Küçükkaya,Eğer edindiğim izlenim doğruysa—ki 14 Mayıs seçimiyle ilgili de doğru bilgiler paylaşmıştık—Ankara'da her iki taraf da 2026 sonbaharına yönelik bir seçim hazırlığı içinde. Evet, erken seçim kararı alınacak ve böylece Cumhurbaşkanı adayı olabilecek. Özgür Özel, CHP tarafından desteklenecek." şeklinde konuştu.
İsmail Küçükkaya 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için 10 ay önceden tahminlerde bulunarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklamıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özel, 2025 Kasım ayını işaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Meclis'ten 360 milletvekilinin erken seçim kararı almasının gerektiğini vurguladı.