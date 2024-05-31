Balıkesir Gazeteciler ve Dijital Yayıncılar Derneği (GADİYAC), Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık’a çağrıda bulunarak, tüm gazetecileri töhmet altında bırakmanın doğru olmadığını savunurken, basına yapılan fahiş fiyatlı ödemeleri tek tek açıklamasını istedi.

Balıkesir’in Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık’ın bir süre önce yaptığı açıklama ile belediyeden önceki dönemde basına haksız ödemeler yapıldığını iddia ederek Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmasının ardından Balıkesir Gazeteciler ve Dijital Yayıncılar Derneği Bülent Haluk Türkbeyi’nden açıklama geldi. Başkan Türkbeyi, tüm gazetecileri töhmet altında bırakmanın doğru olmadığını söyleyerek Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık’a yapılan ödemelerin tek tek açıklanması gerektiğini söyledi. Türkbeyi, "Ülkemizin geldiği şu durumda, enflasyonun geldiği noktada tasarruf tedbirlerinin dikkate alınması güzel bir şey. Bir taraftan tasarruf tedbirlerinin en alt düzeyde ihtiyacı hissedilen mesleklere uygulanıp, başka yerde uygulanmaması tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Çiçeği burnunda dediğimiz yeni belediye başkanımız Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, özellikle geçmiş dönemde fahiş fiyatlarla bazı gazetecilere para verildiğini kendisi de ifade etti. Burada bir meslek grubunda, kimlere ne kadar ödeme yapılmış karanlık. Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, yeni başkan olduktan sonraki ilk günlerde 32 milyon TL gibi bir rakamın basına verildiğini açıklamıştı. Bizde özellikle bu rakamın kimlere verildiğini, deşifre edilmesi gerektiğini düşünerek, ’Bilgi Edinme Yasası’ çerçevesinde belediyeye dilekçe verdik. Belediyeye geldiği günlerden itibaren borç ilanlarını belediye binalarına asanların, bu borçların detaylarını tek tek açıklaması gerekiyor. Bunun içinde Karesi Belediyesi başta olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi, Fırıntaş, BASKİ, Altıeylül Belediyesi medya kuruluşlarına olağan dışı ne kadar ödenmiş, kimlere ödenmiş bunun arkasını bırakmayacağız, bunu ortaya çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.