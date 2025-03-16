GAZİANTEP (İGFA) - 11 ayın sultanı Ramazan ayı boyunca her gününde etkinliğin yer aldığı Ramazan Sokağı haftayı yine dolu dolu geçirdi. Sevilen etkinliklerin yanı sıra söyleşiler ve konserlerde katılımcıların ilgisini çekti.

Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Feyzullah Çelebi, Murat Belet ve Aykut Payam’ın Tasavvuf Musikisi Konserleri Ramazan akşamlarına renk kattı.

Eğitimci, Yazar Yavuz Yiğit, “Gençleri Harekete Geçirme Rehberi” söyleşisiyle Ramazan Sokağı’nda gençlerle buluştu. Gençlerle samimi bir söyleşi gerçekleştiren Yiğit, yeni jenerasyonun dünyasına dair dikkat çekici mesajlar verdi.

Konuşmasında ise “Sizin dünyanızda yoktu, yokluğun acısını çektiniz; şimdi var, varlığın acısını çekiyorlar,” diyerek büyük kuşaklara seslenen Yiğit, gençlerin farklı dertleri ve farklı çözümleri olduğunu vurguladı. Bu dönemin gençlerinin abiye, ablaya, bir rehbere, bir koça ihtiyaç duyduğunu ifade ederek kuşaklar arası anlayışın önemine dikkat çekti.

İlahiyatçı Yazar Namaz gönüllüsü Ahmet Bulut’un “Cennete Götüren Namaz” söyleşisi ise izleyicilere namaz kılmanın etkilerinden bahsetti.

Söyleşisinde ayrıca çocukları namaza alıştırmaya değinerek, “Peygamberimiz diyor ki: “çocuklarınızı 7 yaşında namaza alıştırın 10 yaşına kadar namaz kılacak hale getirin. Namaz kılanı Allah sever, peygamberimiz sever dünyada huzurlu ve mutlu olur. Ahirette de cennetlik olur” şeklinde konuştu.