İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olarak atanması sonrasında Yerlikaya’nın yerine gelen isim belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak 2018 yılından bu yana Gaziantep Valiliği'ni sürdüren Davut Gül’ü atadı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından kararla ilgili yapılan paylaşımda “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Sayın Davut Gül'ü atamıştır” ifadeleri yer aldı.

Atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

DAVUT GÜL KİMDİR?

Davut Gül, 1974 yılında Erzurum’un Horasan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Horasan’da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi’nde bitirdi. Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep’te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.

Muğla – Kavaklıdere, İzmir – Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere’de yurtdışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli – Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003 – 2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005 – 2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006 – 2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yaptı.

Türk İdareciler Derneği tarafından 2009 yılında Yılın Kaymakamı seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü’ne layık görüldü. Gördes ve Şarkışla Kaymakamlıklarının ardından 2015’te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. 09.06.2016 – 05.11.2018 tarihleri arasında Sivas Valisi olarak görev yaptı.

26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Gaziantep Valiliği görevine atanan Gül, evli ve iki çocuk babasıdır. Ayrıca, Gül, İngilizce bilmektedir.