Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki danışanlara özel farklı kategorilerde yetenek yarışması düzenlenecek.GAZİANTEP (İGFA) - Merkezde farklı alanlarda eğitim ve tedavi gören öğrencilerin hem moral ve motivasyonlarını yükseltmek hem de fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini gösterebilmek amacıyla düzenlenen yarışmaya her yaştan öğrenci katılım sağlayabilecek.

15 Eylül olarak belirlenen ön eleme öncesinde merkezde bulunan başvuru formunu dolduran danışanlar, yeteneklerini sergileme fırsatı elde edecek. Müzik, dans, resim, tiyatro, jimnastik, sihirbazlık ve doğaçlama kategorilerinde yeteneklerini sergileyecek özel gereksinimli bireyleri yarışma sonunda sürpriz hediyeler bekliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi görme, işitme, zihinsel, dil ve konuşma güçlüğü, otizm spektrum ve bedensel engelli olmak üzere toplam 7 alanda engelli bireylere yönelik hizmet veriyor.

Öte yandan merkezde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, karanlık oda, fitness salonu, uzay, elektro ve egzersiz terapiyle hidroterapi havuzu gibi aktivitelerin yapıldığı sosyal alanlar da bulunuyor.