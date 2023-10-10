Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kent genelinde görev yapan öğretmenlere bisiklet dağıtılıyor.GAZİANTEP (İGFA) - “Spor dostu Gaziantep” mottosundan hareket ederek 7’den 70’e herkesin hayatında hareketli yaşamı sürdürülebilir kılmak ve çevre dostu bir kent oluşturmak amacıyla başlatılan bisiklet dağıtımına 40 bin öğretmen de dahil edildi. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim veren öğretmenlerin tamamına bisiklet dağılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in öncülüğünde spor teması ile 70 km’lik bisiklet yolunun tamamlandığı Gaziantep’te, 24 Kasım’a özel olarak yürütülen bisiklet dağıtımlarına Şehitkamil ilçesinde başladı.

Şehitkamil ilçesindeki öğretmenlerin bisikletlerine ulaşmasının ardından Şahinbey ilçesi ve sırasıyla Araban, İslahiye, Karkamış, Nurdağı, Nizip, Oğuzeli ve Yavuzeli’nde dağıtımlar aralıksız sürdürülecek.