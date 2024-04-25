Gaziosmanpaşa Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ve Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) hazırlık kurslarıyla gençleri, hayallerine bir adım daha yaklaştırıyor.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ve Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) giriş sınavlarına girecek gençler, bu yıl da Gaziosmanpaşa Belediyesinin düzenlediği spor akademilerine hazırlık kurslarında buluşuyor. İlçedeki 12. sınıf öğrencileri ve mezunlara yönelik düzenlenen kurslarda gençler, belediyenin tesislerinde, uzman antrenörlerle, özel yetenek sınavlarına hazırlanıyor. Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi’nde salon antrenmanına, Küçükköy Yüzme Havuzu ve Fitness Merkezi’nde ise fitness antrenmanına katılan gençler, haftanın bir günü de ormanda cross antrenmanı yapıyor. Genç sporcular, yoğun tempoyla geçen fiziksel antrenmanların yanı sıra Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için düzenlenen deneme sınavlarıyla da destekleniyor.

“Kurs başladığı günden bu yana kendimi çok geliştirdim”

Antrenörlük bölümünü hedeflediğini ifade eden kursiyer gençlerden Berna Sarı, “Hocalarımız, bizimle çok güzel ilgileniyor. Kurs başladığı günden bu yana kendimi çok geliştirdim. Hedefim antrenör olmak. Umarım hedefime ulaşabilirim. Emeği geçen hocalarıma ve Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Bizi gayet iyi hazırlıyorlar”

Beden Eğitimi öğretmenliğine hazırlandığını söyleyen Ege Ensar Kader ise, “3,5 aydır buradayım. Beden Eğitimi öğretmenliğine hazırlanıyorum. Bizi gayet iyi hazırlıyorlar. Antrenmanlar yoğun ve yorucu geçiyor. Çok yoruluyoruz ama bize iyi geldiğini düşünüyorum” diye konuştu.