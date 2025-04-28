Edinilen bilgilere göre, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1142. Sokak’taki 4 katlı bir binanın çatı katında saat 11.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın bir süre önce kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltıldığı öğrenilirken, yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bitişikteki 2 binaya sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınırken, bitişteki binada bulunan bir kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA