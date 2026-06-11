Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl’e bağlı kırsal Turgutalp Mahallesi'nde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatice G. (52), bahçesindeki erik ağacına çıkarak meyve toplamaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden kadın, yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Kadının düştüğünü gören yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice G., tedavi altına alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ