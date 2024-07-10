Yine Gazze Şeridi’ndeki Yunus kentinde bulunan bir okul hedef alındı.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu Abasan’daki el-Awda Okulunun çevresine düzenlendiği saldırıda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 29 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada saldırı kınandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son dört günde dört okulun hedef alınması, İsrail'in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut kanıtıdır."