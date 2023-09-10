Gebelik döneminde görülen belirtilerin başında mide bulantısı ve baş dönmesi gelmektedir. Halk arasında bilinen belirtilerin başında da bu belirtiler vardır. Ancak halk arasında sürekli dillendirilenin aksine daha birçok belirtisi de bulunmaktadır. Gebelik döneminde ortaya çıkan belirtilerden bir tanesi de ağız kuruluğu problemidir.

1)Gebelik Döneminde Ağız Kuruluğu

Hamilelik döneminde anne adayları çok sık ağız kuruluğu ile karşı karşıya kalabilir. Ağız kuruluğu genel olarak dudak kuruluğu ve susuzluk olarak kendini göstermektedir. Ancak ağız kuruluğuna karşı annenin yapması gereken en önemli şey sıvı alımıdır. Gebelik döneminde sıvı alımı olabildiğince artırılmalıdır. Özellikle de günlük içilen su miktarına dikkat edilmeli ve bol miktarda su içilmelidir. Zaten gebelik döneminde oluşan ağız kuruluğunun doğal sonucu olarak susayacaksınız. Bunun için de su içmeniz yeterlidir. Hamilelik döneminde ortaya çıkan gebelik şekeri ve kan şekeri probleminin yaşanması ağız kuruluğuna neden olmaktadır. Bunun için mutlaka kan şekeri kontrol altında tutulmalı ve buna göre tedavi yoluna başvurulmalıdır.

2)Hamilelik Döneminde Ağız Kuruluğu Nasıl Anlaşılır?

Ağız kuruması herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir rahatsızlıktır. Ağız kuruyacak ve ağızdaki tükürük miktarı azalacağından damağınızda dilde yapışma meydana gelecektir. Bu durumda konuşmada zorluk ve sıkıntı yaşanabilir. Bunun haricinde nefes kokusu sorunuyla da karşılaşabilirsiniz. Ancak ağız kuruluğunun en bariz belirtisi devamlı su içme ihtiyacıdır. Ağız kuruluğundan oluşan su içme ihtiyacını ertelememeli ve su içmelisiniz. Bu sayede ağız kuruluğunuzun bir nebze de olsa hafiflemesini sağlayacaksınız.

3)Hamilelik Döneminde Ağız Kuruluğu İçin Alınması Gereken Önlem ve Tedaviler Nelerdir?

Hamilelik döneminde genel olarak anne adayları ağız kuruluğu sorunu yaşamaktadır. Ağız kuruluğu probleminden korunmak için de düzenli sıvı alınmalıdır. Düzenli olarak sıvı alındığında ağız kuruluğuna karşı da önlem alınmış olmaktadır. Bunun için normalde tüketilen sıvı miktarına göre daha fazla su tüketilmelidir. Yanınızda devamlı olarak su bulundurmanız, her nereye giderseniz gidin yanınızda su taşımanız su içme miktarınızı da artırmaktadır. Ayrıca bu dönemde ağız hijyenine dikkat etmenizde önemlidir. Ağız hijyeninize dikkat ederek ağız kuruluğunuzun bir nebze önüne geçebilirsiniz.

Vücudun susuz kalmasına sebep olan başka etmenlerde bulunmaktadır. Vücudun susuz kalmasına sizin yaşam biçiminizde etki etmektedir. Sigara kullanmak ve alkol kullanmak vücuttaki su oranının azalmasına sebep olmaktadır. Ayrıca sigara ve alkolün vücuda başka ve çok fazla zararlı etkisi de bulunmaktadır. Buna karşılık olarak mutlaka gebelik döneminizde sigara ve alkol alışkanlığınızı bırakmalısınız.

Anne adayları sıvı tüketerek su tükettiklerini sanırlar. Oysa özellikle kafeinli içecekler tüketmek vücudun su ihtiyacını artırmaktadır. Bunun için de özellikle kafeinli gıdalardan uzak kalmak gerekmektedir. Çay, kahve tüketmeniz sizin vücudunuza su almanızı sağlamaz. Aksine vücudunuzun su kaybetmesine sebep olmaktadır. Yeterli miktarda su tüketilmesi sıvı kaybını önlemekle beraber ağız kuruluğu şikayetini de azaltmaktadır.