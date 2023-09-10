Her gebe kadında görünmese de gebe kadınların büyük çoğunluğunda vajinal akıntı görülmektedir. Vajinal akıntıyı tarif edecek olursak beyaz ya da sarımsı renkte olmaktadır. Bazen kokulu bazen kokusuz olurken yapışkan bir yapıya sahiptir.

Vajinal akıntının en temel sebebi gebelik döneminde artış gösteren hormonlardır. Hormanal seviyenin artış göstermesi hormonların rahim duvarının da genişlemesine sebep olacaktır. Bu durum ise vajinal akıntıyı beraberinde getirecektir. Ancak vajinal akıntının gebelik döneminde özellikle yüksek asit oranına ve zararlı bakterilere karşı vücudu koruduğu düşünülmektedir. Vajinal akıntı bazen aynı seyirde ve yoğunlukta olurken, bazı durumlarda ise şiddeti yükselmektedir.

Gebelik öncesinde vajinal akıntı görülmektedir. Ancak gebelik sonrasında da vajinal akıntıyla karşı karşıya kalınabilir. Gebelik sonrasında oluşan vajinal akıntı gebelik döneminde farklı olarak hormonların iniş ve çıkışlarıyla bağlantılı şekilde miktarı artacak, miktarı azalacak ve rengi değişecektir. Ayrıca vajinal akıntının yoğunluğu da yine hormonlara bağlı değişkenlik göstermektedir. Doğumdan hemen sonra oluşan bu akıntıya lohusa akıntısı denilmektedir. Bu akıntının rengi öncelikle kanlı ve çok koyu renklidir. Ancak zaman geçtikçe akıntının rengi de açılmaktadır. Zamanla akıntı beyaz ve sarı renge yakın bir renge dönmektedir. Gebelik sonrası akıntının yanı lohusalık akıntısının minimum iki hafta, maksimum da 8 hafta oluştuğu gözlemlenmiştir. Daha fazla sürmesi halinde doktorunuza durumu danışabilirsiniz.

Vajinal akıntı sarımsı ya da beyaz renkte olmakta, mukusa benzer bir tabakası olmalı ve akışkan olmalıdır. Ancak akıntınız yeşil rengine yakın bir renkteyse, peynire benzeyen bir kıvamdaysa ve özellikle akıntı kokusu çok kötüyse vajinal akıntınız bir enfeksiyon belirtisi olabilir. Vajinal akıntının yanı sıra vajinal kaşıntı ve vajinal kızarıklık probleminizde varsa vajinal enfeksiyon kapmış olma riskiniz çok yüksektir. Bunun için de acilen doktora görünmeniz gerekmektedir.

Vajinal Akıntıya Karşı Neler Yapılabilir?

Vajinal akıntı anne adayının korkacağı bir durum değildir. Ancak vajinal akıntı için önlem alabilir. Ya da vajinal akıntı oluştuğunda bunu sindirmek için yapabilecekleri bulunmaktadır. Peki, vajinal akıntıya karşı neler yapılabilir? İşte, vajinal akıntıya karşı yapılabilecekler;