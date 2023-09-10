Hamilelik başladıktan sonra kadınlarda adet kanaması kesilmektedir. Hatta hamileliğin ilk anlaşılması da genelde adet kanamasının gecikmesiyle olmaktadır. Çok sık olmasa da bazı durumlarda gebelik döneminde hastalar adet gördüklerini söylerler. Gebelik döneminde adet görülmemektedir fakat bu dönemde kanamalar olabilir. Adet döngüsü vücudun kendini hamileliğe hazırlaması ve döllenmenin gerçekleşmediği durumlarda bu oluşumun kan yoluyla atılmasıdır. Hamile kalındıktan sonra bu döngü kendiliğinden kesilir ve hamilelik sona erdiğinde tekrar düzene girer. Adet döngüsü Yani hamilelik döneminde adet görülmesi imkansızdır. Bu dönemde gerçekleşen vajinal kanamaların başka sebepleri olabilmektedir. Hamile olmayan kişilerde görülen her vajinal kanama da adet kanaması olmayabilir. Bu yüzden bu tarz kanamalarda rahim de herhangi bir hastalık olabilir. Hamilelik döneminde herhangi bir kanama yaşadığınızda doktora gitmeniz önemlidir.