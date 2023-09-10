Gebelikte dehidrasyon nedeniyle vücuttaki su içeriğinin %2’si kaybolmaktadır. Dehidrasyon sıvı kaybı anlamına gelmektedir. Vücuda alınmış olan su miktarından daha fazla su kaybı meydana geldiğinde dehidrasyon durumu ortaya çıkar. Dehidrasyon rahatsızlığının temeli yeteri miktarda su alınmamasından dolayıdır. Dehidrasyon sadece gebelikte çıkan bir rahatsızlık değildir. Hem gebelikte hem de gebelik dışında dehidrasyonla karşı karşıya kalan kişiler için ciddi bir durum olduğun unutulmamalıdır.
Gebelikte Dehidrasyon Oluşumu
Su sağlık açısından son derece önemlidir. Vücutta bulunan su miktarından daha büyük bir miktarda su ortadan kalktığında dehidrasyon sorunuyla karşı karşıya kalınır ve su kaybı ortaya çıkar. Yeteri miktarda su içilmemesi nedeniyle metabolizmanın uyarılması söz konusu olur. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan kişilerde bitkinlik, kramplar ve sıcak çarpması gibi birçok durum ortaya çıkabilmektedir. Uzun yıllar boyunca yeterince su içmeyen kişilerde vücutlarında sıvı kaybı meydana gelmektedir. Bu durum kanser veya tümöre neden olan etkenler arasında da gösterilebilmektedir. Gebelikte ortaya çıkan dehidrasyon nedeniyle hem anne de hem de bebekte istenmeyen ciddi problem gözlemlenebilmektedir.
Gebelikte Dehidrasyon Oluşumunun Meydana Getirdiği Risk Faktörleri
Gebelikte dehidrasyon nedeniyle hem annede hem de bebekte etkileri gözlemlenir. Gebelikte dehidrasyonun yarattığı risk faktörlerini hem anne hem de bebek üzerinde ayrı ayrı incelemek gerekir:
Dehidrasyonun Anne Üzerindeki Etkisi
Dehidrasyon nedeniyle annelerde sabah bulantısı ve mide bulantısı oluşumu söz konusudur. Mide bulantısı nedeniyle su içmek istemeyen anne adaylarında sıvı kaybı meydana gelir. Sıvı kaybının meydana gelmesi nedeniyle mide bulantısının daha da şiddetlendiği gözlemlenmektedir. Gebelikte yeterinde sıvı tüketilmemesi halinde hastanede intravenöz sıvı tedavisi uygulanmaktadır. Gebelikte dehidrasyon durumunun varlığı erken doğuma neden olabilmektedir. Ayrıca doğum anında meydana gelen kasılmaların en önemli sebebi dehidrasyondur. Dehidrasyon nedeniyle annelerin vücut ısılarında artış meydana gelmektedir. Aynı zamanda anne adaylarında bitkinlik, kas ağrısı, yorgunluk gibi birçok belirti de ortaya çıkmaktadır.
Dehidrasyonun Bebek Üzerindeki Etkisi
Vücutta yeterli miktarda sıvı bulunmaması halinde bebeğin amniyotik sıvı kaynağının yetersiz olduğu gözlemlenmektedir. Bu sorun ise bebeğin gelişimini önemli ölçüde engellemektedir. Amniyotik sıvı eksikliğinin bulunması nedeniyle bebeklerin el ve ayaklarında deformasyonlar meydana gelebilir.
Gebelikte dehidrasyon oluşumu çok sık görülen durumlardan biridir. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda mutlaka sıvı kaybının önüne geçmek gerekir. Sıvı kaybını önleyebilmek için her gün önerilen miktarda su içilmelidir. Gebelikte dehidrasyon sebebiyle mide bulantısı meydana gelirse anne adaylarının derhal doktora başvurması gerekir.
Gebelikte Dehidrasyon Belirtileri Nelerdir?
Gebelikte dehidrasyon belirtilerinin bazıları açıkça gözlemlenebilir. ancak bazı belirtilerin farkına varmak kesinlikle mümkün değildir. Gebelikte dehidrasyon belirtileri şunlardır:
Baş Dönmesi:Gebelikte dehidrasyon nedeniyle baş dönmesi sorunu ortaya çıkmaktadır. Genel olarak baş dönmesi sersemlik hissi yaşatmaktadır. Baş dönmesi eğildiğinizde kendini göstermektedir. Bu durumun temel nedeni ise sıvı kaybıdır. Sıvı kaybı nedeniyle kan basıncı düşer.
Baş Ağrısı:Gebelikte dehidrasyon belirtilerinden bir diğeri ise baş ağrısıdır. Baş ağrısını önlemenin tek yolu yeteri miktarda su tüketip tüketmediğinizi kontrol etmektir.
Gebelikte dehidrasyonun ortaya çıkardığı diğer belirtiler şu şekildedir:
- Çarpıntı
- Bayılma
- Zayıflık
- Konsantrasyon Eksikliği
- Kabızlık
- Basur
- İdrar yolu enfeksiyonu
- Ağız ve burunda ortaya çıkan kuruluk belirtisi
- İdrarın koyu renkli olması ve keskin bir kokuya sahip olması
- Mide bulantısı ve kusma
- Kuru cilt nedeniyle cildin elastik yapısını kaybetmesi
Gebelikte Dehidrasyon Riskini Artıran Faktörler Nelerdir?
- Yeteri Miktarda Sıvı Alınmaması: Genel olarak aşırı su içme isteğiyle ortaya çıkmaktadır. Gebelikte vücudun ihtiyaç duyduğu su miktarı kilo, yaş, mevsim, aktivite düzeyine göre farklılıklar göstermektedir. Sıcak mevsimlerde dehidrasyona karşı anne adayları daha duyarlı bir hale gelir.
Kusma: Pek çok gebe kadın hamilelik döneminin ilk üç aylık döneminde sabah bulantılarından şikayetçidir. Mide bulantısı nedeniyle su kaybı meydana gelir.
Nem: Nem ve sıcak hava terlemeye sebep olur. Terleme nedeniyle ciddi oranda bir su kaybı meydana gelir.
Uçak Yolculuğu: Uçakta hava az miktarda nem bulunmaktadır. Bu nedenle vücutta sıvı kaybı ortaya çıkması muhtemeldir. Yolculuk esnasında bol bol su tüketmek önemlidir.
Gebelikte Dehidrasyonu Önleme Yolları
Gebelikte dehidrasyonu önleme yollarından en önemlisi bol bol su tüketmektir. Özellikle gebe kadınlarda yaşanan sıvı kaybı yorgunluğa sebep olur. Mutlaka yeterince su içmeye özen gösterilmelidir. Yan etkisi ve zararı bulunmayan su en önemli hayat iksirlerinden biri olarak gösterilir. Su içerken bir anda bol su içmek doğru bir davranış biçimi olmayacaktır. Bol su içen kişilerin böbreklerinde baskı meydana gelir. Bu durumun önüne geçebilmek için mutlaka içilmesi gereken su miktarını saatlere yaymanız gerekmektedir. Gebelikte uyanık olduğunuz saatler için her saat başında bir bardak su içmeye özen gösterilmelidir. Su içmek zor gelirse suyun içerisine limon, kızılcık veya portakal ekleyip içebilirsiniz. Kafeinli içecekler ile gazlı içeceklerden uzak durmanız gerekir. Ayrıca işlenmiş meyve suları da oldukça zararlı besin grubu arasında yer almaktadır. Bu içecekler idrar yapma sıklığını arttırır ve dehidrasyona neden olur. Yorucu egzersizlerden uzak durulmalıdır. Ayrıca sıcak havalarda dışarıda uzun uzun zaman geçirilmemelidir. Yorucu egzersizler ve sıcak havada zaman geçirilmesi terlemeye ve vücutta sıvı kaybı meydana gelmesine neden olur. Çorba ve taze meyve suları tüketilebilir. Bu besinler vücudun günlük su ihtiyacını karşılamak açısından çok tercih edilen besinler arasında yer almaktadır. Günlük tüketeceğiniz su miktarını doğru bir şekilde ayarlamak ve yararlı besinler tüketmek gebelikte dehidrasyon sorunuyla karşı karşıya kalmanızı önemli ölçüde engelleyecek ve rahat bir gebelik süreci yaşama imkanına sahip olacaksınız.