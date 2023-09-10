Gebelikte dehidrasyon nedeniyle vücuttaki su içeriğinin %2’si kaybolmaktadır. Dehidrasyon sıvı kaybı anlamına gelmektedir. Vücuda alınmış olan su miktarından daha fazla su kaybı meydana geldiğinde dehidrasyon durumu ortaya çıkar. Dehidrasyon rahatsızlığının temeli yeteri miktarda su alınmamasından dolayıdır. Dehidrasyon sadece gebelikte çıkan bir rahatsızlık değildir. Hem gebelikte hem de gebelik dışında dehidrasyonla karşı karşıya kalan kişiler için ciddi bir durum olduğun unutulmamalıdır.

Gebelikte Dehidrasyon Oluşumu

Su sağlık açısından son derece önemlidir. Vücutta bulunan su miktarından daha büyük bir miktarda su ortadan kalktığında dehidrasyon sorunuyla karşı karşıya kalınır ve su kaybı ortaya çıkar. Yeteri miktarda su içilmemesi nedeniyle metabolizmanın uyarılması söz konusu olur. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan kişilerde bitkinlik, kramplar ve sıcak çarpması gibi birçok durum ortaya çıkabilmektedir. Uzun yıllar boyunca yeterince su içmeyen kişilerde vücutlarında sıvı kaybı meydana gelmektedir. Bu durum kanser veya tümöre neden olan etkenler arasında da gösterilebilmektedir. Gebelikte ortaya çıkan dehidrasyon nedeniyle hem anne de hem de bebekte istenmeyen ciddi problem gözlemlenebilmektedir.

Gebelikte Dehidrasyon Oluşumunun Meydana Getirdiği Risk Faktörleri

Gebelikte dehidrasyon nedeniyle hem annede hem de bebekte etkileri gözlemlenir. Gebelikte dehidrasyonun yarattığı risk faktörlerini hem anne hem de bebek üzerinde ayrı ayrı incelemek gerekir:

Dehidrasyonun Anne Üzerindeki Etkisi

Dehidrasyon nedeniyle annelerde sabah bulantısı ve mide bulantısı oluşumu söz konusudur. Mide bulantısı nedeniyle su içmek istemeyen anne adaylarında sıvı kaybı meydana gelir. Sıvı kaybının meydana gelmesi nedeniyle mide bulantısının daha da şiddetlendiği gözlemlenmektedir. Gebelikte yeterinde sıvı tüketilmemesi halinde hastanede intravenöz sıvı tedavisi uygulanmaktadır. Gebelikte dehidrasyon durumunun varlığı erken doğuma neden olabilmektedir. Ayrıca doğum anında meydana gelen kasılmaların en önemli sebebi dehidrasyondur. Dehidrasyon nedeniyle annelerin vücut ısılarında artış meydana gelmektedir. Aynı zamanda anne adaylarında bitkinlik, kas ağrısı, yorgunluk gibi birçok belirti de ortaya çıkmaktadır.

Dehidrasyonun Bebek Üzerindeki Etkisi

Vücutta yeterli miktarda sıvı bulunmaması halinde bebeğin amniyotik sıvı kaynağının yetersiz olduğu gözlemlenmektedir. Bu sorun ise bebeğin gelişimini önemli ölçüde engellemektedir. Amniyotik sıvı eksikliğinin bulunması nedeniyle bebeklerin el ve ayaklarında deformasyonlar meydana gelebilir.

Gebelikte dehidrasyon oluşumu çok sık görülen durumlardan biridir. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda mutlaka sıvı kaybının önüne geçmek gerekir. Sıvı kaybını önleyebilmek için her gün önerilen miktarda su içilmelidir. Gebelikte dehidrasyon sebebiyle mide bulantısı meydana gelirse anne adaylarının derhal doktora başvurması gerekir.

Gebelikte Dehidrasyon Belirtileri Nelerdir?

Gebelikte dehidrasyon belirtilerinin bazıları açıkça gözlemlenebilir. ancak bazı belirtilerin farkına varmak kesinlikle mümkün değildir. Gebelikte dehidrasyon belirtileri şunlardır:

Baş Dönmesi:Gebelikte dehidrasyon nedeniyle baş dönmesi sorunu ortaya çıkmaktadır. Genel olarak baş dönmesi sersemlik hissi yaşatmaktadır. Baş dönmesi eğildiğinizde kendini göstermektedir. Bu durumun temel nedeni ise sıvı kaybıdır. Sıvı kaybı nedeniyle kan basıncı düşer.

Baş Ağrısı:Gebelikte dehidrasyon belirtilerinden bir diğeri ise baş ağrısıdır. Baş ağrısını önlemenin tek yolu yeteri miktarda su tüketip tüketmediğinizi kontrol etmektir.

Gebelikte dehidrasyonun ortaya çıkardığı diğer belirtiler şu şekildedir:

Çarpıntı

Bayılma

Zayıflık

Konsantrasyon Eksikliği

Kabızlık

Basur

İdrar yolu enfeksiyonu

Ağız ve burunda ortaya çıkan kuruluk belirtisi

İdrarın koyu renkli olması ve keskin bir kokuya sahip olması

Mide bulantısı ve kusma

Kuru cilt nedeniyle cildin elastik yapısını kaybetmesi

Gebelikte Dehidrasyon Riskini Artıran Faktörler Nelerdir?