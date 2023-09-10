Bursa'nın İnegöl ilçesinde paraşütle iniş yapan kadın, yere çakıldı. Ağır yaralanan genç kadın hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Cerrah Mahallesindeki paraşüt etkinliğine katılan Zeynep E. (35) iniş yaptığı sırada paraşütün kontrolünü kaybederek yere çakıldı. Yaralanan genç kadına ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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