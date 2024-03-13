Gebelik dönemi kadının bütün vücudunda değişikliklerin yaşandığı bir dönemdir. Meydana gelen değişiklikler anne karnındaki bebeğin gelişimi ve büyümesine katkıda bulunduğu için annede bazı eksikliklere bağlı hastalıklar görülebilir. Bunlardan birisi de gebelikte görülen kan hastalıklarından biri olan kansızlıktır. Gebelikte en sık görülen kansızlık türü demir eksikliğine bağlı olan kansızlıktır. Tıbbi olarak “demir eksikliği anemisi” olarak adlandırılan bu kansızlık türü gebe kadınların yaklaşık olarak %95’inde görülür.

Kansızlık nedir ?

Vücudumuzun her hücresinin oksijene ihtiyacı vardır. Oksijeni akciğerlerden vücut hücrelerine kan taşır. Kandaki “alyuvar” adı verilen kan hücreleri bu işi yapar. Alyuvarların içinde bulunan “hemoglobin” adı verilen proteine bağlanan oksijen kan damarlarının içinde vücudun en ücra köşelerine kadar gidebilir. Hemoglobinin yapısında ise demir bulunur.

Eğer besinler ile yeterli miktarda demir alınamaz veya hamilelikte olduğu gibi, demire olan ihtiyaç artarsa, hemoglobin üretiminde aksama meydana gelir. Bu durumda alyuvarların oksijen taşıma kabiliyeti azalır ve bunun sonucu olarak kansızlık oluşur.

Gebelikte demir eksikliği neden daha fazla görülür ?

Gebelik süresince hamile kadının vücudu hamile olmayan bir kadına göre daha fazla kan üretir. Normal şartlarda, gebe kadınlarda ortalama olarak %30 kadar daha fazla kan vardır. Hamile kadın ürettiği bu kanı karnındaki bebeği ile paylaşır. Bu sebeple hamilenin demire olan ihtiyacı da artar.

Hamilelik döneminde doktorun önerdiği kadar demir alınmazsa, hamile kadında demir eksikliğine bağlı kansızlık gelişir. Artan kan yapımı için gerekli demir ihtiyacının karşılanmaması kansızlık sebeplerinin başında gelir.

Gebelikte demir eksikliğinin diğer sebepleri nelerdir ?

Bulantılara bağlı kusmalar,

Hamilelik öncesi dönemde adet kanamalarının şiddetli olması,

Hamilelik döneminde yeterli besin alınamaması,

Doğumdan kısa bir süre sonra tekrar hamile kalma,

İkiz veya üçüz gibi anne karnında birden çok bebek olması,

Erken yaşta gebe kalınması gibi durumlar hamilelikte demir eksikliğine bağlı kansızlık yaşama riskini artırır.

Gebelikte demir eksikliğine bağlı kansızlığın belirtileri nelerdir ?

Yorgunluk,

Güçsüzlük,

Bitkinlik,

İştahsızlık,

Solukluk,

Çarpıntı,

Baş ağrısı,

Saç ve tırnaklarda kırılganlık,

Nefes darlığı.

Gebelikte demir eksikliğine bağlı kansızlığın önlenmesi için neler yapılabilir ?

Gebelik dönemnin başından itibaren gittiğiniz doktor kontrollarında doktorunuzun istediği kan sayımı testi ile kansızlık olup olmadığı ortaya çıkacaktır.

Kansızlık olsun olmasın, hamilelik döneminde artan demir ihtiyacını karşılamak için doktorunuz demirden zengin gıdalar tüketmenizi steyecektir. Buna ek olarak, uygun dozlarda demir hapı kullanmanızı da önerecektir. Doktorunuzun önerileri doğrultusunda davranarak demir eksikliğine bağlı kansızlık gelişmesi önlenebilir.