Oynadığı 3 müsabakada rakiplerini mağlup ederek galibiyet serisi oluşturan Erkekler Voleybol 1. Ligindeki Gebze Belediyesi Voleybol Takımı, 5 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’da İBB Voleybol Takımı ile karşılaşacak.

İlçeyi Erkekler Voleybol 1. Liginde temsil eden Gebze Belediyesi Voleybol Takımı ilk maçında Depsaş Enerji’yi 3-0 mağlup ederek hızlı bir giriş yakaladı. Karapınar Anadolu Leoparları’nı da 3-0 ve son olarak KBB Voleybol Takımı’nı da 3-1 mağlup ederek galibiyet serisi oluşturan Gebze Belediyesi Voleybol Takımı, 5 Ekim Cumartesi günü İBB Voleybol Takımı ile karşılaşacak.

Ligde liderlik koltuğuna oturan Gebze Belediyesi Voleybol Takımı’nın kendi evinde ağırlayacağı İBB Voleybol Takımı müsabakası saat 14.00’te Gebze Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tüm sporseverleri müsabakayı izlemeye devam etti.