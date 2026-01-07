Belediye binasında düzenlenen imza törenine, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Gökkaya katıldı. Görüşmelerin ardından hazırlanan sözleşmeye imzalar atıldı.

Törende konuşan Şube Başkanı Mehmet Gökkaya, belediye yönetiminin çalışan haklarının korunması ve personelin en iyi şartlardan faydalanabilmesi adına sürece yapıcı yaklaştığını belirterek, 'İmzalanan sözleşmenin tüm üyelerimize ve belediye memurlarına hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise 'Çalışanlarımızın geleceği adına önemli bir anlaşmaya imza attık. Sözleşmenin, belediyemizin hizmet kalitesini artırmasına katkı sunmasını temenni ediyorum' diye konuştu.