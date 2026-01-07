Şirket, yeni teknolojinin araçlara nadir karşılaşılan durumlarda muhakeme yapabilme, karmaşık ortamlarda güvenli sürüş sağlayabilme ve sürüş kararlarını açıklayabilme yeteneği kazandıracağını duyurdu.

Huang, bu gelişmeyi fiziksel yapay zekada bir “ChatGPT anı” olarak tanımladı. Alpamayo, açık kaynaklı bir model olarak Hugging Face platformunda araştırmacıların erişimine sunuldu. Bu adım, Nvidia’nın otonom sürüş alanında yalnızca donanım değil, yazılım ve ekosistem liderliğini de güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Mercedes-Benz ile stratejik iş birliği

Nvidia’nın yeni teknolojisiyle donatılan ilk sürücüsüz araç, Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz ile ortak geliştirilen CLA modeli olacak. Yapılan açıklamaya göre, Nvidia’nın tüm otonom sürüş yazılım paketine sahip Mercedes-Benz CLA, yılın ilk çeyreğinde ABD’de satışa sunulacak. Aracın yılın ikinci çeyreğinde Avrupa pazarına, yıl sonunda ise Asya pazarına ulaşması planlanıyor.

San Francisco sokaklarında düzenlenen video gösteriminde, yapay zekayla desteklenen aracın insan sürücü müdahalesi olmadan doğal şekilde hareket ettiği ve aldığı kararları eş zamanlı olarak açıklayabildiği gözlendi. Analistler, bu adımın Tesla’nın otonom sürüş yazılımı Autopilot için doğrudan bir rakip oluşturduğunu vurguluyor.

Yeni nesil Rubin çipler seri üretimde

Fuarda Nvidia'nın gelecek donanım stratejisine dair önemli bilgiler de paylaşıldı. Huang, şirketin yeni nesil yapay zeka çipi olan "Vera Rubin"in seri üretimine başlandığını duyurdu. 2024 yılında duyurulan bu mimarinin, mevcut Blackwell çiplerine göre beş kat daha fazla çıkarım performansı sunduğu ifade edildi.

Rubin platformunun, yılın ikinci yarısında tam kapasiteyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Daha düşük enerji tüketimiyle daha yüksek işlem gücü sunacak bu donanımın, yapay zeka teknolojileri geliştirme maliyetlerini azaltması ve otonom sistemlerin yaygınlaşmasını hızlandırması öngörülüyor.