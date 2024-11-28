Gebze Belediyesi Kış Spor Okulları’nda bin 600 öğrenci boş zamanlarını spor yaparak değerlendiriyor.

Gebze Belediyesi Kış Spor Okulları’nda eğlenceli eğitimler devam ediyor. Toplam 10 branşta 10 farklı tesiste sürdürülen Gebze Belediyesi Kış Spor Okulları’ndan faydalanan bin 600 öğrenci boş zamanlarını spor yaparak değerlendiriyor. Güreş, voleybol, basketbol, jimnastik, masa tenisi, okçuluk, tenis, satranç, yüzme, tekvando gibi branşları kapsayan Gebze Belediyesi Kış Spor Okulları; Gebze Alaettin Kurt Stadyumu, Eray Şamdan Spor Salonu, Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi, İstasyon Bilim Sanat Merkezi, Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi ve Sümeyye Boyacı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu gibi tesislerde hizmet veriyor.