Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde sürdürülen zemin araştırmaları Gebze ve Darıca'ya taşındı. Güvenli yapılaşma ve planlama çalışmalarına veri sağlaması amacıyla iki ilçedeki yaklaşık 8 bin 700 hektarlık alanın yer altı yapısı inceleniyor. Çalışmalar kapsamında bölgelerin jeolojik, jeoteknik, jeofizik ve hidrojeolojik verileri ayrıntılı şekilde değerlendirilecek.

Gebze ve Darıca'da yüzlerce noktada sondaj yapılacak

Gebze'de yaklaşık 6 bin 300 hektarlık alanda yürütülen araştırmalarda 273 noktada toplam 4 bin 200 metre sondaj yapılacak. Ayrıca 373 noktada sismik-MASW ve mikrotremor ölçümü gerçekleştirilecek.

Darıca'da ise 2 bin 389 hektarlık alanda 140 noktada 2 bin 100 metre sondaj ile yine 140'ar noktada sismik ölçümler yapılacak. Arazi ve laboratuvar çalışmalarından elde edilen bulgular doğrultusunda zeminin taşıma gücü, sıvılaşma potansiyeli ve yerel zemin davranışı belirlenecek.

Hazırlanacak raporlar; imar planlarının güncellenmesi, kentsel dönüşüm uygulamaları ve yeni yerleşim alanlarının planlanmasında temel veri kaynağı olarak kullanılacak.

'Şehirlerimizi bilimsel veriler ışığında planlamak zorundayız'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, depreme hazırlığın yalnızca dayanıklı binalar inşa etmekle sınırlı olmadığını vurguladı. Büyükakın, 'Depreme hazırlık yalnızca dayanıklı binalar yapmakla sınırlı değildir. Aynı zamanda yaşadığımız zemini doğru analiz etmek ve şehirlerimizi bilimsel veriler ışığında planlamak zorundayız. Gebze ve Darıca'da yürüttüğümüz mikrobölgeleme çalışmaları, geleceğin Kocaeli'sini daha güvenli hale getirecek önemli yatırımlardan biridir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini önceleyen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, çalışmalar sonucunda elde edilecek tüm verilerin Kocaeli Zemin Veri Bankası'na aktarılarak kentin dijital zemin envanterinin güçlendirileceği kaydedildi.