Gebze Müftülüğü tarafından düzenlenen ve Gebze Belediyesi'nin de paydaşları arasında yer aldığı yaz okullarının kapanış töreni

Gebze Millet Bahçesi'nde düzenlendi. Programa Kocaeli Vali Yardımcısı Salih Bıçak, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Müftüsü İbrahim Hamarat ile öğrenciler ve aileleri katıldı. İstiklal Marşı'nın işaret diliyle de okunduğu program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlikte, öğrenciler tarafından ilahi ve mehter takımı gösterileri sunuldu.

'Çocuklarımızın vakitlerini değerlerimizi öğrenmeye ayırmaları alkışlanacak bir iştir'

Kocaeli Vali Yardımcısı Salih Bıçak, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin yaz tatilini verimli şekilde değerlendirmesinin önemine değinerek, 'Çocuklarımızın yaz tatillerindeki vakitlerini dinimizi ve güzel değerlerimizi öğrenmeye ayırmaları gerçekten alkışlanacak bir iştir. Emek verdiler, öğrendiler ve kendilerini geliştirdiler. Bu güzel çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de yaz okullarının düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara, eğitmenlere ve ailelere teşekkür etti. Yaz okullarındaki kazanımların öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamasını dileyen Özyiğit, çocukların gelecekte vatana ve millete faydalı bireyler olmaları temennisinde bulundu.

'Her alanda kendilerini geliştirmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz'

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocukların ve gençlerin geleceğin teminatı olduğunu belirterek, 'Evlatlarımızın milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven, ülkesine faydalı bireyler olarak yetişmesi en büyük temennimizdir. Onların her alanda kendilerini geliştirmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' diye konuştu.

Gebze İlçe Müftüsü İbrahim Hamarat ise yaz okullarına gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, 'Yaz boyunca yaklaşık 13 bin 500 öğrencimize hizmet verdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha fazla evladımıza ulaşmayı ve onların eğitimlerine katkı sunmayı hedefliyoruz' dedi.