Türk makine sanayisi, geliştirdiği yüksek katma değerli projelerle küresel pazardaki gücünü artırmayı sürdürüyor. Süt ve süt ürünleri sektörüne yönelik anahtar teslim üretim tesisleri kuran STK Makina, bugün 121 ülkeye ulaşan ihracatıyla Türk mühendisliğini dünya pazarlarına taşıyor. Şirket, kurduğu modern üretim tesisleriyle birçok ülkede süt ve süt ürünleri sanayisinin gelişimine katkı sağlarken, Türkiye'nin yüksek katma değerli ihracatına da önemli destek veriyor. Süt toplama merkezlerinden pastörizasyon hatlarına, peynir, yoğurt, ayran, tereyağı ve süt tozu üretim tesislerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren firma, projelendirme, üretim, montaj ve devreye alma süreçlerini tek çatı altında gerçekleştiriyor. Anahtar teslim tesis modeliyle çalışan şirket, müşterilerine yalnızca makine değil, üretime hazır entegre çözümler sunuyor.

'Türk mühendisliğini ve üretim kalitesini dünyanın dört bir yanına taşıyoruz'

STK Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli, küresel pazarlarda rekabet edebilmek için sadece kaliteli makine üretmenin yeterli olmadığını belirterek, 'Bugün müşterilerimiz bizden yalnızca ekipman değil, üretime hazır tesisler talep ediyor. Biz de projelendirmeden üretime, montajdan devreye almaya kadar tüm süreçleri yönetiyor, anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Böylece Türk mühendisliğini ve üretim kalitesini dünyanın dört bir yanına taşıyoruz' dedi.

'Makineyle birlikte bilgi, teknoloji, otomasyon ve mühendislik de ihraç ediyoruz'

Katma değerli ihracatın Türkiye ekonomisi açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çeken Tecelli, 'Makineyle birlikte bilgi, teknoloji, otomasyon ve mühendislik de ihraç ediyoruz. Anahtar teslim tesisler, klasik makine ihracatına göre çok daha yüksek katma değer oluşturuyor. Türkiye'nin üretim gücü ve mühendislik birikimi küresel pazarda çok daha büyük başarılara ulaşabilecek seviyede. Biz de yatırımlarımızı ve AR-GE çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda sürdürüyoruz' diye konuştu.

Türk mühendisliği 121 ülkede üretime katkı sağlıyor

Uzmanlar da anahtar teslim tesis ihracatının yalnızca makine satışından ibaret olmadığına dikkat çekiyor. Bu model; mühendislik, otomasyon, yazılım, eğitim ve teknik hizmetleri için yüksek teknoloji ihracatını destekleyen önemli alanlar arasında gösteriliyor. Türkiye'nin teknoloji yoğun ihracatının artırılmasında bu tür projelerin kritik rol oynadığı değerlendiriliyor. Yüksek teknoloji ve mühendislik odaklı üretim anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren STK Makina, bugün 121 ülkede hayata geçirdiği projelerle Türk makine sektörünün küresel rekabet gücünü artırmaya devam ediyor. Şirket, önümüzdeki dönemde yeni pazarlara açılarak Türk mühendisliğinin uluslararası başarı hikayesini daha da büyütmeyi hedefliyor.