Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki iki farklı noktaya tır parkı yapılıyor. Pelitli ve Balçık bölgelerine yapılan parklar, tır ve kamyon yoğunluğuna çözüm getirecek.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Pelitli’de 26 bin 422, Balçıkta ise 44 bin 510 metrekare alana sahip tır ve kamyon parkı çalışmalarını yerinde inceledi. Günde 5 bin tır ve kamyonun giriş yaptığı Gebze’de lojistik merkezlerinin büyük önem taşıdığını belirten Başkan Büyükgöz, Pelitli Lojistik Merkezi’ne gerçekleştirdiği açıklamasında, "Şu anda Pelitli Mahallemizde kamyon ve tır parkı olarak inşaat çalışmaları devam eden alandayız. Malumunuz Gebze sanayi kenti ve bunun getirdiği sonuçlardan biri de büyük araçların çokluğu. Günde 5 bin tır ve kamyon doldur boşalt yapıyor. Dolayısıyla kamyon, tır otoparklarına ve lojistik merkezlere ihtiyaç duyuluyor. Bizler de burada 4. etap olarak 360 tır kapasiteli ve beraberinde sosyal tesislerin, tamirhanelerin olduğu bir tesis inşa ediyoruz. Önümüzdeki süreçte ihalesini gerçekleştireceğiz. Şimdiden Gebze’mize ve Gebze trafiğine hayırlı olsun diyoruz" dedi.

Başkan Büyükgöz, Pelitli’deki incelemeleri sonrasında Balçık Mahallesi’nde yapımı devam eden tır ve kamyon parkını da ziyaret etti. Çalışmaları yerinde inceleyerek, detaylar hakkında bilgi alan Büyükgöz, "Gebze’mizin temel ihtiyaçlarından biri olan kamyon ve tır parkımızın 5. etabındayız. Burada ihtiyaca bağlı olarak alternatifli çözüm metoduna gidebilir ve belki konteyner park olarak da kullanabiliriz. Gebze üreten şehir, ihracat şehri ve dünyada üretimin odağı olarak tescillenmiş durumda. Dolayısıyla yoğun bir kamyon ve tır parkı ihtiyacı var. Bizde belediye olarak çevre görüntülerin, temizlemek görsel kirliliği ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Şimdiden Gebze’mize hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.