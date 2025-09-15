Köylüler, kestanelerde hastalık olmaması durumunda son yılların en büyük hasadının yaşanacağını söylüyor.

Bursa denilince akla ilk gelen ürünlerden biri olan kestanenin en önemli üretim merkezi olarak İnegöl gösteriliyor. Bursa'nın meşhur kestane şekerlerine adını veren İnegöl'de ki ürünlerin hasat vermesine sayılı günler kaldı.



Kestane ağaçlarında bolluk nedeniyle neredeyse yerlere kadar sarkan kestane dalları en çokta üreticileri memnun ediyor. Yaşanan don nedeniyle bu yıl özellikle meyve üretimi ciddi anlamda düşmüş ve çiftçiler büyük zarara uğramıştı.

Ancak kestanelerde benzer bir durum yaşanmadı. İnegöl'e bağlı Gazelli, Bahçekaya, Saadet ve Hilmiye kırsal mahalleleri başta olmak birçok destinasyonda kestane bolluğu yaşandı.



7 bin hektar alanda 5 bin tondan fazla üretimin yapıldığı İnegöl'de, hastalık yaşanmaması durumunda köylüler, uzun yıllar sonra kestaneden para kazanabilecek.

Kestane üreticilerinden Osman Aslan, yaklaşık 20 gün sonra toplanmaya başlanacak olan kestanelerin veriminden oldukça memnun olduklarını söyleyerek, "Son 20 yılda gal arısı, dal kanseri ve mürekkep gibi hastalıklar nedeniyle kestane üretimimiz çok düşmüştü. Hastalıklar nedeniyle hem ağaç sayısında hem de popülasyonda azalma oldu. Bu nedenle ciddi anlamda verim düşmüştü. Bu yıl ağaçlarımız adeta kestane fışkırıyor. 2025 kestane yılı olabilir. Tek temennimiz kestanelerde hastalık olmaması" diye konuştu.