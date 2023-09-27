İşitme Engelliler Erkek ve Kadın Milli Takımları, Malezya’da devam eden 4. Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası’nda mücadelelerine devam ediyor.

Malezya’da 23 Eylül - 7 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası’nda Erkek Futbol Milli Takımı, ilk maçta Suudi Arabistan’ı 7-0, ikinci maçta ise Gana’yı 11-0 mağlup etti. Kadın Futbol Milli Takımı ise ilk karşılaşmasında İngiltere’yi 2-0 yenerken, Polonya’ya 4-1 kaybetti.

Kadın Futbol Milli Takımı, bugün TSİ 11.30’da ABD’yle karşı karşıya gelecek.