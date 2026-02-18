Mektubunda asıl failin adli kontrolle serbest kalan A.K.Ç. olduğunu öne süren sanık, 'İnan çok pişmanım ama tek zoruma giden şey, her şeyi hep birlikte yaptık. Bir çocuğu öldürmeye yönelik herkes bir şey yaptı ama tek ceza yatan benim' ifadelerini kullandı. Adalet bekleyen gözü yaşlı baba Şenol Saygın ise '27 ay oldu, hala orada yattığı yerin izleri belli. Pazar günleri sabah erkenden kalkıyorum, oraya gidiyorum' dedi.

Olay, 23 Ekim 2023'te Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 210. Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 16 yaşındaki Rıdvan Saygın kalbinden, kavgayı ayırmaya çalışan bir arkadaşı ise bacağından bıçaklandı. Ağır yaralanan Saygın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan 8 şüpheliden Ö.A. (17) tutuklanırken; S.Ü., T.Y.E., A.K., B.Ç., H.İ., A.K.Ç. ve A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Ben bacağından yaraladım'

Sanık Ö.A.'nın, tutuklu bulunduğu cezaevinden farklı zamanlarda baba Şenol Saygın'a iki mektup gönderdiği öğrenildi. Ö.A. gönderdiği bir mektupta şu ifadelere yer verdi:

'Selamünaleyküm. Konuya giriyorum direkt. Bakın, ben sizden şikayeti çekmenizi ya da farklı bir şey istemiyorum. Ben size oğlunuzu yaralayıp ölümüne neden olan insanı söyleyeceğim: A.K.Ç. Ben bu mektubu yazarken mahkemede gerçekleri söylemek üzere dilekçe veriyor olacağım. Ben oğlunuzu bacağından yaraladım. Ben 1,5 senedir boş yere yatıyorum ama yatacaksam da gerçek suçlu kişilerle yatmalıyım. Ben cezamı çekmeye razıyım. Belki bu mektubu umursamazsınız ama ben yine de gerçekleri söyleyeyim. Rabbim biliyor. A.K.Ç. hiçbir yerde kolundan kimin bıçakla yaraladığını söylemiyor ama bizim evimize gidip annemle konuşup 'Kolumdan Rıdvan Saygın vurdu' diyor. Herkes biliyor da susuyor ama ben susmayacağım. Bu olayı herkesten daha çok biliyorum ama suç üstüme kalıyor. Kalbindeki darbe bana aitse ağırlaştırılmış müebbete bile razıyım. Bir tutuklu değil de 8 tutuklu olsa bu yazdığım her şeyi söylerlerdi ama dışarıda geziyorlar. Söyleyeceklerim budur. Allah rahmet eylesin.'

'Bir çocuğu öldürmeye yönelik herkes bir şey yaptı ama tek ceza yatan benim'

Ö.A., yazdığı bir başka mektupta ise olay anındaki kargaşayı ve pişmanlığını dile getirdi. Olay yerinde 5 bıçak gördüğünü ve herkesin birbirine vurduğunu belirten sanık, mektubunda şunları kaydetti:

'Bu anlattığım her şey 15-20 saniye arasında değişiyor. Hayatımdan 19 saniyede vazgeçtim ama olan oldu. Şimdiki aklım olsa evimde otururdum ama kader. İnan çok pişmanım ama tek zoruma giden şey, her şeyi hep birlikte yaptık. Bir çocuğu öldürmeye yönelik herkes bir şey yaptı ama tek ceza yatan benim. Pişmanım. Allah'ım her zaman büyük.'

Acılı baba: 'Arkadaşı kaçtı, Rıdvan tek kaldı'

Olayın üzerinden geçen 27 ayın ardından konuşan baba Şenol Saygın, 'Pazartesi günü akşam saatlerinde arkadaşı A.H., Rıdvan'ı Fatih Caddesi'nden alıp muhtarlığın oraya götürüyor. Buradan da iki arkadaşı daha yanlarına alıp belediyenin bulunduğu mevkiiye gidiyorlar. Gündüz saatlerinde A.H. birileriyle kavga etmiş ancak oğlum Rıdvan'ın bu olaydan haberi yok. Gittikleri yerde A.H.'nin kavga ettikleri kişilerle karşılaşıyorlar. A.H., 'Biz anlaştık, barıştık' diyor ve tokalaşıyorlar ancak oradaki kişilerin abileri geliyor. 'Bize abi diyeceksiniz' gibi söylemlerde bulunmuşlar. A.H. kaçıyor ama Rıdvan tek kalıyor. A.H., gitmeden önce oğluma bıçak vermiş. Benim oğlumda da bıçak var ancak bunu ona veren A.H., olay yerinde tek kalınca mecbur kalıyor ve bıçağı kullanıyor' dedi.

'Her pazar sabahı olay yerine gidiyorum'

Yaklaşık 9 kişinin oğluna saldırdığını belirten Şenol Saygın, gözyaşları içinde yaşadığı travmayı şu sözlerle anlattı:

'İki kişi bir tarafından, bir kişi bir tarafından... Oğlumu öldürüyorlar. Kanlar içinde kalmış. 27 ay oldu, hala yattığı yerin izleri belli orada. Pazar günleri sabah erkenden kalkıyorum, oraya gidiyorum. 27 aydan beri ailemle evde oturup kahvaltı yapamadım. Herkes patlayacak bir barut gibi. Oğluma kaç kez 'A.H.'den uzak dur' dedim, 'Baba yetim' dedi, 'Kimse sahip çıkmıyor' dedi. Defalarca A.H. benim evime geldi, yedi, içti, aynı ranzada yattılar. Bu ihaneti nasıl yaptı ben anlamıyorum. Karşı taraftaki çocukların hiçbiri, 'Biz Rıdvan ile kavga etmedik, onu tanımıyorduk' diyorlar. A.H. yüzünden benim canım yandı. Rıdvan'ın olayla hiçbir ilgisi yoktu. Olayın iç yüzünü Rıdvan bilmiyor ama A.H. biliyor. A.H. kendi kaçıyor, oğluma saldırıyorlar, tek başına kaldı orada.'

'Sanık bana 3 kez mektup yazdı'

Tutuklu sanık Ö.A.'nın kendisine mektup yazdığını aktaran baba Saygın, 'Olayın içinde bu çocuk da var, mektubunda anlatıyor. Ben bu mektubu savcılara da verdim. Şüpheliler olayın olduğu ilk akşam ifade verdiler. 3 ay sonra adli kontrolleri kaldırdılar. İstediği gibi dolaşıyorlar, yolda, caddede sırıtıyorlar. Ben de mi aynısını yapacağım?' diye konuştu.

İş görüşmesine gidecekken öldürüldü

Şenol Saygın, oğlunun olay günü aslında bir iş görüşmesine gitmek için hazırlandığını belirterek, 'Olay günü Rıdvan iş görüşmesine gideceğini söylemişti. Görüşmeye gideceği kişiyi olaydan 3-4 sonra önce buldum. 'Abi Rıdvan benimle görüşmeye gelecekti ama sosyal medyadan öldüğünü duydum' dedi. Oğlum iş görüşmesine gidecekti ama A.H. çocuğumu oradan alıp belediyenin oraya götürdü. Adalet istiyorum. İçerideki 'Ben yapmadım' diyor, kim yaptıysa cezayı o çeksin, araştırılsın' ifadelerini kullandı.

Anne Makbule Saygın: 'Oğlumu mahvetmişler'

Gözü yaşlı anne Makbule Saygın ise adaletin yerini bulmasını isteyerek, 'Benim çocuğum oraya gitmezdi. O gün beni çok aradı. Kimse bir şey demiyor ama mahkemeden sırıtarak gittiler. Benim çocuğumu tanısaydınız, selam vermeden yanınızdan geçmezdi. Benim çocuğumu neden kandırıp götürdüler? Çocuğumun kanı yerde kalmasın, sonuna kadar gideceğim. Benim çocuğum orada tek kalmış, dövmüşler. Ben çocuğuma bir tokat vurmuş insan değilim ama oğlumu mahvetmişler' dedi.