Darıca Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Tenceresi kaynamayan tek bir ev kalmasın' çağrısı doğrultusunda Ramazan boyunca aşevi aracılığıyla her gün ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.

Darıca Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla esnaf denetimlerini artırdı. Gıda üretimi yapan noktalarda özellikle terazi ve hijyen üzerinde yoğunlaşarak mamullerin daha sağlıklı ve temiz şartlarda üretilmesi için denetim gerçekleştiren ekipler, imalathanelerin mutfaklarına, kullandıkları malzemelerin tarihlerine, ürünlerin gramajlarına, çalışanların kılık kıyafet ve kişisel temizliklerine uyulup uyulmadığı denetlendi.

Camiler hazırlandı

Darıca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde temizlik uygulamasında cami, cemevi ve mescit gibi tüm ibadethanelerin içindeki halıları yerinde yıkayıp temizliyor. Ekipler, ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarının yanı sıra avlu ve çevre temizlikleri ile tuvaletlerin bakımını da yapıyor.

'Tüm imkanlarımızla sahada olacağız'

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediye olarak Ramazan ayına hazır olduklarını ifade ederek, 'Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan'a bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Ramazan paylaşmaktır, dayanışmadır, gönüllere dokunmaktır. Bu mübarek ayda kırgınlıkları geride bırakacak, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Darıca Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi her haneye ulaşacak, gönül ziyaretlerimizle Ramazan'ın manevi iklimini ilçemizin dört bir yanında yaşatacağız. Yüzlerin güldüğü, sofraların bereketle dolduğu, gönüllerin huzur bulduğu bir Ramazan için tüm imkanlarımızla sahada olacağız' diye konuştu.

Bıyık, sözlerine şöyle devam etti:

'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Tenceresi kaynamayan tek bir ev kalmasın' çağrısı doğrultusunda bizler de Darıca Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu mübarek ayda da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olacağız. Aşevi'mizde hazırlanan sıcak yemekler, Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofralarına ulaştırılacak. Hiçbir hanede ocak sönmeyecek, hiçbir gönül yalnız kalmayacak çünkü biz birlikte güçlüyüz, birlikte Darıca'yız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Kadir Gecesi'ne ve Ramazan Bayramı'na kavuştursun.'

Darıca Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kartı ve koli yardımında da bulunacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da her gün farklı mahallelerde eşiyle birlikte ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyecek. Ayrıca geleneksel Ramazan eğlencelerini yaşatmak ve coşkuyu mahallelere yaymak için de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.