Kocaeli'de Gebze bölgesi için inşa edilen ve ilerleme oranında yüzde 90’a ulaşılan hal binasında zemin kaplama ile doğrama imalatları gerçekleştiriliyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze bölgesinde sebze ve meyve sektörüne yeni bir soluk kazandıracak olan hal binasında son imalatlar yapılıyor.

İlerleme seviyesi yüzde 90’a ulaşan yeni hal binasında zemin kaplama, doğrama montajları, sıva ve boya gibi işler Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın idaresinde gerçekleştiriliyor.

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen hal binasında yüklenici firma; çevre imalatı, saha betonları ve betonarme yağmursuyu kanallarının yapımını tamamladı. İdari ofislerin cam montajı devam ederken sıva ve boya imalatları, asma tavan montajları, elektrik ve mekanik imalatlar, duvar ve zemin kaplama işlerinde de önemli bir mesafe kat edildi. Projede çok yakın zamanda 80 tonluk kantarın montajına başlanacak.