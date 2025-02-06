Asrın felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde, bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine katılan Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GEAK), AFAD Akreditasyon Sertifikası ve armalarına kavuştu. Kocaeli Valilik binasında düzenlenen törene Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, başkan yardımcısı Şener Akın ile birlikte katılan GEAK ekibine AFAD Akreditasyon Sertifikası ve armaları takdim edildi. Törende GEAK ekibine armalarını takdim eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "1999 Marmara Depremi acılarını yaşayan ve sonrasında milletçe dayanışmayla ayağa kalkan Kocaeli’nin en büyük ilçesi Gebze olarak, asrın felaketi 6 Şubat Depremi’nden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için seferber olmuştuk. Depremin hemen akabinde, Gebze Belediyesi’nin arama kurtarma ekibi GEAK ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. GEAK arama kurtarma ekiplerimiz Adıyaman ili bölgesinde görev yaptı. Uzman ekiplerimiz enkaz altından 22 kişiyi canlı olarak çıkararak yaşama tutunmasını sağladı. Gebze Belediyesi olarak asrın felaketinin yaşandığı bölgede 450 personel ve 92 araçla yaraların sarılması için destek sunduk. Depremde kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim bir daha bu acıları milletimize yaşatmasın inşallah. Depremin yaşandığı şehirlerimizde üstün gayret gösteren, bugünkü tören ile sertifika ve armalarını teslim alan GEAK ve tüm arama kurtarma ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: iha