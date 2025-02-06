Türkiye’nin en büyük metropollerinden olan Bursa’nın 17 ilçesinde 799 kırsal mahalle bulunuyor.

Bursa’nın merkez ilçeleri Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ile İnegöl, Gemlik, Orhangazi, Mustafa Kemalpaşa, Karacabey, Gürsu, Kestel, İznik, Mudanya, Yenişehir, Keles, Orhaneli, Harmancık ilçelerine bağlı kırsal mahallerde yaşam sürenlerin sayısı her geçen yıl değişim gösteriyor.

BURSA’NIN KIRSAL MAHALLE NÜFUSU

TÜİK’in güncellediği verilere göre Bursa’nın kırsalında yaşayan kişi sayısı 234 bin 166 kişi oldu. Bu nüfusun 119 bin 105’i erkek, 115 bin 61’i ise kadın nüfusundan oluştu.

Verilerde ayrıca merkeze yakın yerleşim birimleri olarak tabir edilen orta yoğunluklu nüfus istatistiklerine de yer verildi. Buna göre bu kapsamda yaşam sürenlerin toplam nüfusu ise 301 bin 164 kişi oldu.

ŞEHİR VE İLÇE MERKEZLERİNDEKİ NÜFUS

TÜİK Bursa ve ilçe merkezlerinde yaşayan kişilerin sayısını da açıkladı. Bursa’nın yoğun kent nüfusu ise 2 milyon 703 bin 88 olurken, bu nüfusun 1 milyon 346 bin 325’i erkeklerden, 1 milyon 357 bin 165’i kadınlardan oluştu.

Kaynak: TÜİK