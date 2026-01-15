TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Gebzespor'da bahis soruşturması nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Muzaffer Bilazer'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Emre Toraman oturdu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst sıralardan kopmak istemeyen Güzide Gebzespor'da yeni teknik direktör belli oldu. Muzaffer Bilazer'in bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilmesinin ardından alınan Somaspor mağlubiyeti sonrasında deneyimli çalıştırıcıyla yollarını ayıran Gebze ekibinin yeni teknik direktörü eski milli futbolcu Emre Toraman oldu.
47 yaşındaki Toraman, son olarak Boluspor'da görev aldı.
Kaynak: İHA