Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Ankette, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 68,01 olarak kaydedildi. Bu değer, bir önceki ankette yüzde 67,22 olarak belirtilmişti. Ayrıca, Merkez Bankası'nın kendi yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 68,01 olarak verildi. Bununla birlikte, cari yıl sonu dolar kuru tahmini ise 30,05 oldu.

TCMB'nin bu ankette katılımcı listesini güncelleyerek 70 kişiden yanıt aldığı görülüyor. Önceki ankette ise 41 katılımcı bulunuyordu.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 45,28 olarak gerçekleşirken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 25,82 olarak belirlendi. Ayrıca, 2023 yılı Ekim ayı anketine göre, 12 ay sonrasına ilişkin TÜFE tahminlerine bakıldığında, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,77 olasılıkla yüzde 37,00 - 42,99 aralığında artış göstereceği öngörülmekte.

Nokta tahminlere dayalı değerlendirmeye göre, katılımcıların yüzde 18,46'sının beklentileri yüzde 37,00 - 42,99 aralığında, yüzde 56,92'sinin beklentileri yüzde 43,00 - 48,99 aralığında, ve yüzde 15,38'inin beklentileri yüzde 49,00 - 54,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Ankette ayrıca 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu için de tahminler bulunmaktadır. Buna göre, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 41,66 olasılıkla yüzde 19,00 - 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmekte. Nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 33,87'sinin beklentileri yüzde 19,00 - 24,99 aralığında, yüzde 35,48'inin beklentileri yüzde 25,00 - 30,99 aralığında, ve yüzde 17,74'ünün beklentileri yüzde 31,00 - 36,99 aralığında olduğu görülmektedir.

BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi de bu ankette yüzde 33,22 olarak açıklandı. Ayrıca, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de yüzde 33,68 olarak belirtildi.

Döviz kuru tahminlerine bakıldığında, katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 30,05 TL olarak kaydedildi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 38,64 TL olarak belirlendi.

Ankete katılanların GSYH büyüme beklentilerine göre, 2023 yılı için yüzde 4,1, 2024 yılı için ise yüzde 3,4 büyüme öngörülmektedir. Bu değerler, önceki ankette sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 3,8 olarak tahmin edilmişti.