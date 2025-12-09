

Osmangazi Belediyesi'ni başarıyla temsil eden kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz senede Kocaeli'nde piste çıkan Keskin, co-pilotluk yapan rallici eşi Ahmet Keskin ile birlikte taklalar atarak yarışı tamamlayamadı. Yaşanan talihsiz kazada, co-pilotluk yapan rallici Ahmet Keskin'in 'Bir şey olmaz yürü. Bir şey olursa da..! Gazla, gazla, gazla. Sıkıntı yok bir şey olmaz' dedikten saniyeler sonra takla attıktan sonra 'Karıcım iyi misin' demesi herkes tarafından büyük takdirle karşılanmıştı.



Bu sene de aynı piste çıkan Kübra Denizci Keskin, yolların tozunu aldı. Şampiyonanın final yarışında dünyanın ilk kadın engelli ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, co-pilotu Kerem Deveci ile birlikte dikkat çekici bir performans sergileyerek kategori 5 sınıfında birincilik, kadın pilotlar klasmanında ise ikincilik elde ederek, sezonun yıldızları arasına girdi.



2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın son ayağı olan 42'inci Kocaeli Büyükşehir Rallisi, Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından gerçekleştirildi. Yarışmada kategori 5 ve kadın pilotlar klasmanında yarışan Keskin ve co-pilot Deveci, büyük bir başarıya imza attı. Keskin, kategori 5 sınıfında birincilik puanını ve kadın pilotlar klasmanında ise ikincilik puanını elde etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Denizci'yi tebrik ederek başarılarının devamını dilediğini dile getirdi.