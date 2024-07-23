Bursa’da Geçit Mahallesi’nde bulunan ve sürücüler tarafından uzak mesafeden fark edilmesi neredeyse imkansız olan kasis, sürücüleri tehlikeye sokuyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesi, Gündoğdu Sokak’ta bulunan bir kasis, sürücüler tarafından uzak mesafeden fark edilememesi ile tehlikeye yol açıyor.

Kasisin üzerindeki fosforların silinmesinin yanı sıra kasisi işaret eden herhangi bir işaretin de bulunmaması, sürücüleri zor duruma sokuyor.

Kasisin, yoğun kamyon trafiğinin bulunduğu Hamitler Çöplüğü’ne giden yol üzerinde bulunuyor olması da riski artıran bir faktör olarak öne çıkıyor.