Güney Ege Kalkınma Ajansının 158’inci Yönetim Kurulu Toplantısı 3 Ekim 2023 tarihinde GEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Aydın Valisi Yakup Canpolat’ın başkanlığında gerçekleştirildi.AYDIN (İGFA) - Aydın’da Merhum Başbakan Adnan Menderes’in anısına kurulan müzede gerçekleştirilen GEKA'nın toplantısına Aydın Valisi Yakup Canpolat ev sahipliği yaptı.

Toplantıya Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ve Ajans yetkilileri katıldı.

Toplantıda öncelikle Ajansın2023 yılı içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalara istinaden faaliyet raporlarıYönetim Kuruluna sunularak gözden geçirilirken, ajansın 2024-2026 yılları arasında uygulayacağı sonuç odaklı programlarısunularak bu kapsamda hayata geçirilecek faaliyetler de değerlendirildi.

Özellikle, Ajansın 2024-2026 yılları arasında Güney Ege Bölgesi’nde “Eko-turizmde Yeni Destinasyonlar”, “Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi” ve “İmalat Sanayide Yeşil ve Dijital Dönüşüm” başlıkları adı altında uygulayacağı sonuç odaklı programlar ve bu kapsamda yapılacak çalışmalar Yönetim Kurulu üyeleri tarafından detaylı olarak incelendi.

Toplantıda son olarak Yönetim Kurulu üyeleri, Ajansın 2024 yılı Çalışma Programı ve bütçesinigörüşerek karara bağladılar.

Aydın Valisi Canpolat,Yönetim Kurulu üyelerine toplantıya katılımları ve katkılarıiçin teşekkür ederek, toplantıda alınan kararların hayırlı olmasını diledi ve toplantıyı sonlandırdı.