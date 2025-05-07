MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu’nun açıkladığı verilere göre, 2024 yılında İnegöl’deki MÜSİAD üyeleri toplam 189 milyon 187 bin 804 dolar ihracat gerçekleştirdi.

2023 yılında 167 milyon dolar ihracat gerçekleştiren üyeler, bu yıl yaklaşık yüzde 13’lük bir artışla önemli bir başarıya imza attı.

Başkan Yazaroğlu, ihracat performansına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "2024 yılı, üyelerimizin yüksek azmi, vizyoner bakış açıları ve küresel pazarlardaki rekabet güçleri sayesinde oldukça başarılı geçti. Mobilya sektörümüz yine lokomotif rolünü sürdürürken, diğer sektörlerdeki üyelerimizin de katkılarıyla ihracatımızı daha geniş bir yelpazeye yaymış olduk," dedi.

Toplam 65 üyenin ihracata katkı sağladığını belirten Yazaroğlu, sektörel dağılıma dair şu bilgileri paylaştı:

• 1 üye gıda sektöründe,

• 1 üye tekstil sektöründe,

• 1 üye dış ticaret sektöründe,

• 4 üye yan sanayi sektöründe,

• 1 üye kimya sektöründe,

• 2 üye inşaat sektöründe,

• 1 üye makine sektöründe,

• 1 üye dijital dönüşüm sektöründe faaliyet gösterirken,

kalan üyeler mobilya sektöründe faaliyet gösteriyor.

Yazaroğlu, İnegöl’ün ihracattaki gücünün sadece şehrin ekonomisini değil, Türkiye ekonomisini de desteklediğini vurgulayarak şunları söyledi: "İnegöl, özellikle mobilya sektöründe Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri. Yalnızca mobilya değil, farklı sektörlerde de gelişen ihracat hacmimiz sayesinde hem yerel istihdama hem de ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlıyoruz. MÜSİAD İnegöl olarak, şehir ekonomisini güçlendirmekle kalmayıp, Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşmasına da katkı sunuyoruz."

Başkan Yazaroğlu ayrıca, MÜSİAD İnegöl’ün 2025 yılı için hedeflerini büyüttüğünü ve üyeleri yeni pazarlara açılmaları, teknoloji ve katma değeri yüksek ürünler geliştirmeleri için teşvik ettiklerini belirtti. "Ülkemizin ekonomik kalkınmasında taşın altına elimizi koymaya devam edeceğiz," diye ekledi.

MÜSİAD İnegöl'ün ihracat başarısı, şehrin üretim gücünün ve girişimci ruhunun bir göstergesi olarak bölgesel ve ulusal ekonomiye ivme kazandırmaya devam ediyor. Son olarak Dünya ve Türkiye’de ekonomi anlamında ihracat anlamında sıkıntılı günlerin yaşandığı şu zamanda bu rakamların oluşmasında emeği katkısı olan tüm Üyelerimizi ve onların vefakar işçilerini tebrik ediyoruz. MÜSİAD olarak çalışmaya üretmeye devam edeceğiz.