Tekirdağ Çorlu’da mal indirildiği sırada dengesini kaybedip yüksekten düşen işçi yaralandı.
Olay, Muhittin Mahallesi Şehit Arman Galata Sokak üzerindeki bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyondan markete su damacanalarının indirildiği sırada dengesini kaybeden Y.D. (39), yaklaşık 1,5 metre yüksekten zemine düştü.
Başından yaralanan Y.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA