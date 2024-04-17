Esenyurt Belediyesinin hayata geçirdiği Çocuk Üniversitesi’nde düzenlenen deney, bilim ve resim atölyelerinde eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Bu kurslarda öğrenciler ilgi alanları ve yeteneklerini keşfederek alanında uzman isimler tarafından geleceğe hazırlanıyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki çocuklara deney, bilim ve resim atölyelerinde, fen bilgisi ve resim dersleri veriyor. Çocuk Üniversitesi’nde gerçekleşen bu atölyelerde, öğrenciler birbirinden farklı deneyler yapmanın yanı sıra farklı resim çizim tekniklerini de öğreniyor. Uzman akademisyenler eşliğinde yapılan derslerde, öğrenciler ilgi alanlarına yönlendirilerek yeteneklerini keşfediyor. Derslerden oldukça memnun olduklarını dile getiren çocuklar Esenyurt Belediyesine teşekkür ederken, belediye bünyesinde görev yapan öğretmenler ise benzer çalışmaların hız kesmenden devam edeceğini söyledi.

“Keyifli vakit geçiriyorlar”

Belediye bünyesinde Fen Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Karakoç, çocuklarla keyifli ve kaliteli vakit geçirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Çocukların okulda gördükleri fakat uygulamalı olarak yapamadıkları deneyleri burada uygulamalı olarak gösteriyoruz. Vücudumuzda sistemler, kaldıraç sistemi, mikroskop deneyleri gibi daha birçok uygulamayı çocuklarımızla beraber yapıyoruz. Onlar burada hem keyifli vakit geçiriyor hem de ilgi duydukları alanları keşfedebilme imkânı buluyorlar. İlçemizde bulunan tüm çocuklarımızı buraya bekliyoruz.”

“Herkesi bekliyoruz”

Atölyede Resim Öğretmeni olarak görev alan Mehmet Parıltı ise tüm çocukları bu eğitimlere beklediğini ifade ederek “Burada farklı çizim teknikleri hakkında öğrencilerimize teorik bilgiler vermenin yanı sıra anlatılan bilgileri uygulamaya da döküyoruz. Çocuklarımız bu atölyede hem öğreniyorlar hem de yeteneklerini keşfediyorlar. Klasik müzik eşliğinde resim çizerken, mental olarak da zihinlerini güçlendirme fırsatını yakalıyorlar” dedi.

“Bilim insanı olmak istiyorum”

İleri de bilim insanı olmak istediğini belirten öğrenci Toprak Kaya ise; “Burada resim atölyesinde resimler, fen bilgisi derslerinde ise deneyler yapıyoruz. Burada çok eğleniyorum ve arkadaşlarımla güzel vakit geçiriyorum. Öğretmenim bana senden bilim insanı olur diyor. Ben de bilim insanı olmak istiyorum. Bize bu imkânları sağlayan Esenyurt Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.