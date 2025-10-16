Bşiskele’nin sosyal, kültürel ve sportif geleceğini şekillendiren, kente ve her yaştan vatandaşa değer katan hizmet ve eserleriyle ön plana çıkan Başiskele Belediyesi; geleceğin hazinesi çocuklara ve gençlere yatırımlarını sürdürüyor. Genc-i Âlâ Gençlik Modeli ile gelecek nesillere bilimden sanata, spordan teknolojiye çeşitli anlarda destek sağlayan Başiskele Belediyesi, Bilim Parkı-İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi ve Deneyim Atölyeleri Projesi’ni de en kısa zamanda ilçe gençliğine kazandırmak için yoğun tempoda çalışıyor. Çalışmalar kapsamında son olarak binaların çatı panellerinin yapımı ve duvar örme işlemleri hızla devam ediyor.

Geleceğin bilim insanlarına ilham kaynağı olacak

Yeşilyurt Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde yaklaşık 7 bin 500 metrekare alanda yapılan Bilim Parkı, 420 metrekarelik alanda bilim ve teknoloji dalında deneyim alanları, çalışma atölyesi ve planetaryum yer alacak. 125 metrekare alana İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi ve yaklaşık 110 metrekare kapalı alana ise velilerin zaman geçirebilecekleri bekleme alanı inşa edilecek. Ayrıca meydan, etkinlik alanı ve çeşitli açık alan parkur ve parkları, ıslak hacimler, mescit ve bebek bakım odası da proje içerisinde yer alacak.

Bilim ve teknoloji alanında birçok deneyimin yaşanacağı Bilim Parkı-İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi ve Deneyim Atölyeleri Projesi tamamlandığında Başiskele’nin âlâ çocukları ve gençleri çağın şartlarına uygun yetişerek geleceğin bilim insanı olma yolunda çeşitli çalışmalar gerçekleştirebilecekler.