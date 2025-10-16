Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda Serdivan ilçesinde ikamet eden Ö.D. (31) isimli şahsın evinde yapılan aramada, (1) aram A-M Maddesi, 60 adet sentetik ecza ve 5 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ayrıca Serdivan ilçesinde B.T. (29) isimli şahsın iki ayrı iş yerinde yapılan aramada, 55 bin 400 adet dolu makaron, 3 bin 200 adet boş makaron, 6 adet elektronik sigara ve 30 adet puro ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA