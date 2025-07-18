SUBÜ Denizcilik MYO Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı öğrencileri, mesleki disiplinin kazanılması ve sorumluluk bilincinin yerleşmesi için üniforma ile eğitim alıyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı, denizcilik sektörüne nitelikli çalışanlar yetiştirmek için eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan program, öğrencileri hem teorik bilgi hem de pratik becerilerle donatarak onları ulusal ve uluslararası denizcilik sektörüne hazırlıyor. Disiplinli ve mesleki kimlik odaklı bir eğitim modeli sunan Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı’nda öğrencilerin eğitim boyunca üniforma giymesi zorunlu tutuluyor. Bu uygulamanın bir giyim kuralı olmanın ötesinde olduğunu belirten Denizcilik MYO Müdürü Prof. Dr. Nuri Akkaş, "Aynı zamanda öğrencilerimize mesleki disiplin, aidiyet duygusu ve profesyonellik kazandırmayı da hedefliyoruz. Denizcilik sektörünün kendine özgü hiyerarşik yapısını ve kurallarını göz önüne aldığımızda üniforma kullanımı öğrencilerimizin sektöre adım atmadan önce gerekli ciddiyet ve sorumluluk bilincini edinmelerine yardımcı oluyor. Böylece öğrencilerimiz, mezuniyet sonrası iş hayatında karşılaşacakları disiplinli ortama şimdiden adapte olabiliyor" dedi.