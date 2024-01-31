İzmit Belediyespor’un kente genç sporcuları kazandırdığı Alikahya Atatürk Spor Salonu’ndaki Güreş Okulu’na kayıtlar devam ediyor.

Genç sporcuların yetişmesi adına altyapıya önem veren İzmit Belediyespor, Güreş Okulu’ndaki eğitimlere devam ediyor. Alikahya Atatürk Spor Salonu’ndaki güreş antrenmanlarına katılım her geçen gün artıyor. Yetenekli sporcuların İzmit Belediyespor Güreş Takımı bünyesinde müsabakalara katılması için açılan kurslara kayıtlar sürüyor. İzmit Belediyespor Güreş Okulu, pazartesi, salı ve çarşamba günleri 16.00-18.00 saatleri arasında 8-15 yaş çocuk ve 15-23 yaş genç grubunda antrenmanlara devam ediyor.