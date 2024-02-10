Balıkesir Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Gastronomi Yarışması’nda fırtına gibi esti. Antalya-Alanya da gerçekleşen yarışmada, 10 öğrenci birlikte mücadele ederek toplamda 6 Altın Madalya ve 4 Bronz Madalya kazanarak adeta bir zafer elde etti.

Yarışma sürecinde öğrencilerle beraber aynı heyecanı paylaşan öğretmenleri Erhan Kolak ve Umut Serdar Özkaraca yarışma hakkında şu sözleri söylediler. Öğretmen Erhan Kolak, "Öğrencilerimizin 8. Uluslararası Gastronomi Yarışması’nda sergiledikleri başarı, onların tutku dolu çalışmalarının bir sonucudur. Yarışma sürecinde öğrencilerim, kendi kategorilerinde öne çıkarak ödüller kazandılar. Onların bu başarısı, öğrenci-öğretmen işbirliğinin ve birlikte oluşturduğumuz özel bir atmosferin ürünüdür. Her bir öğrencimin emeği benim için gurur verici. Yarışma, onların sadece mutfak becerilerini değil, aynı zamanda liderlik ve takım çalışması yeteneklerini de ortaya koydu. Bu süreçte yanlarında olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Öğrencilerimi tebrik ediyor, bu başarıda emeği geçen diğer öğretmen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Gelecekteki gastronomi şeflerimizin başarılarına tanıklık etmek beni heyecanlandırıyor” dedi.

Meslek Öğretmeni Umut Serdar Özkaraca’da, "Öğrencilerimizin 8. Uluslararası Gastronomi Yarışması’nda kazandıkları başarı, onların özverili çalışmalarının bir sonucudur. Bu yarışma sürecinde, öğrencilerimizle birlikte çalışmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Her bir öğrencimiz, kendi kategorilerinde gösterdikleri üstün yetenekle adeta birer şef gibi performans sergiledi. Onların bu başarısı, sadece bireysel değil, aynı zamanda ekip çalışmasının da bir ürünüdür. Tüm öğrencilerimi tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen diğer öğretmen arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Öğrencilerimizin gelecekteki başarılarını izlemek için sabırsızlanıyorum."

Okulda yapılan ödül töreninde konuşan Müdür Rıdvan Teke’de, öğrencilerin başarılı performansını ve başarılarını vurgulayarak, "Okulumuzun öğrencileri, 8. Uluslararası Gastronomi Yarışması’nda gösterdikleri üstün performansla büyük bir başarı elde ettiler. Ana Yemek, En İyi Lise Ekip, Yöresel Yemekler, Uzak Doğu Asya, Makarna ve Balık Yemekleri kategorilerinde kazandıkları 6 Altın Madalya ve 4 Bronz Madalya, öğrencilerimizin azmi ve yeteneklerinin bir göstergesidir. Bu yarışma, eğitim kalitemizin ve öğrencilerimizin başarılı bir yansımasıdır. Gastronomi Şehri unvanı almaya çalışan şehrimizden böyle gençlerin çıkması bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Tüm öğrencilerimizi kutluyor, onların gelecekteki başarılarına olan inancımızı yineliyorum. Aynı zamanda öğrencilerimizi yetiştiren öğretmenlerimize de teşekkür ediyor, başarılarınızla gurur duyuyoruz" dedi.